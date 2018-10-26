В Кремле приветствуют заявление королевской семьи Саудовской Аравии с осуждением убийства Хашкаджи - Песков

В Кремле приветствуют позицию королевской семьи Саудовской Аравии, заявившей о своей заинтересованности в тщательном расследовании "дела Хашкаджи".

"Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное - это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля назвал "неуместным" вопрос, верят ли в Москве заявлениям саудовских монархов о непричастности к "делу Хашкаджи".

"Я считаю этот вопрос неуместным. Есть официальное заявление короля, заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", - подчеркнул Д.Песков.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в среду заявил, что власти королевства активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Дж.Хашкаджи.

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", - заявил саудовский принц, выступая на форуме Future Investment Initiative.

"Мы докажем всему миру, что две страны сотрудничают, чтобы добиться того, чтобы злоумышленники предстали перед судом, и восторжествовала справедливость", - заключил он.

Накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что "информация, которая поступила от Турции, указывает на то, что подозреваемые по делу Хашкаджи действовали умышленно". Его слова привел телеканал "Аль-Арабийя".