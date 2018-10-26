Главы МИД России и Киргизии отмечают интенсивный характер встреч руководителей двух стран

Киргизия и Россия планируют проведение новых встреч на высоком и высшем уровне, сообщил министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков.
"Наши отношения динамично развиваются, мы комплексно продвигаем наше союзничество и стратегическое партнерство. Благоприятный фон этому создают главы государств, которые уже несколько раз встретились в этом году, намечаются ещё встречи в двустороннем и многостороннем формате, планируются визиты на высоком и высшем уровне", - сказал Ч.Айдарбеков в начале встречи.
С.Лавров, в свою очередь, отметил, что в последнее время отношения России и Киргизии "вышли на новый уровень" и напомнил, что президенты двух стран встречались уже четыре раза, главы правительств - трижды.
Российский министр поздравил коллегу с назначением на высокий пост. Ч.Айдарбеков поблагодарил за поздравления и выразил благодарность за приглашение посетить с визитом Москву, отметив, что это его первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»