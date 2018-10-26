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Дальнее зарубежье 26.10.2018 15:37

Абэ в ходе визита в Пекин рассказал о партнерстве между Китаем и Японией

Токио и Пекин являются надежными партнерами, и не угрожают друг другу, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции после встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

"Япония и Китай - надежные партнеры, и не будут угрозой друг для друга. Мы с премьером Ли подтвердили этот четкий принцип в переговорах", - сказал С.Абэ, которого цитирует канал Эн-эйч-Кей.

"Нам необходимо постоянно продвигать отношения Китая и Японии вперед и убеждаться, что мы не сталкиваемся с новыми проблемами", - сказал в свою очередь Ли Кэцян.

Япония и Китай договорились о сотрудничестве в денуклеаризации Северной Кореи.

"На Японию и Китай возложена большая ответственность по обеспечению мира и стабильности в регионе. Мы согласились исполнять эту обязанность, сотрудничая друг с другом по достижению денуклеаризации Северной Кореи, что является общей целью обеих стран", - заявил японский премьер.

С.Абэ рассказал, что в ходе переговоров они с Ли Кэцяном договорились о сотрудничестве по происшествиям в Восточно-Китайском море. Ли Кэцян заявил, что стороны сошлись во мнении о важности защиты свободы торговли при нестабильности ситуации в мире.

Встреча с Си Цзиньпином, запланированная у японского премьера на пятницу, как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", может поспособствовать укреплению отношений Китая и Японии, ухудшившихся в 2012 году из-за территориального спора в Восточно-Китайском море.

"Как минимум на данный момент стороны, кажется, сблизились из-за нужд в сфере экономики, возникших отчасти в связи с пошлинами президента США Дональда Трампа на импорт", - отмечает агентство.

Вместе с С.Абэ в Китай прибыли делегации из 500 японских компаний. В ходе визита С.Абэ Япония и Китай подписали 500 сделок на сумму $18 млрд, отмечает "Ассошийэтед пресс" со ссылкой на Ли Кэцяна.

На встрече с Си Цзиньпином, как ожидается, С.Абэ будет говорить о возможных сделках между двумя странами, в том числе о совместных инвестициях в страны региона. СМИ отмечают, что текущий визит С.Абэ в Японию может поспособствовать поездке Си Цзиньпина в Японию в следующем году.

С.Абэ прибыл в Китай в 40-ю годовщину заключения Японско-китайского договора о мире и дружбе. Это первый визит премьера Японии в Китай за семь лет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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