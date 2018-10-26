Абэ в ходе визита в Пекин рассказал о партнерстве между Китаем и Японией

Токио и Пекин являются надежными партнерами, и не угрожают друг другу, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции после встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.
"Япония и Китай - надежные партнеры, и не будут угрозой друг для друга. Мы с премьером Ли подтвердили этот четкий принцип в переговорах", - сказал С.Абэ, которого цитирует канал Эн-эйч-Кей.
"Нам необходимо постоянно продвигать отношения Китая и Японии вперед и убеждаться, что мы не сталкиваемся с новыми проблемами", - сказал в свою очередь Ли Кэцян.
Япония и Китай договорились о сотрудничестве в денуклеаризации Северной Кореи.
"На Японию и Китай возложена большая ответственность по обеспечению мира и стабильности в регионе. Мы согласились исполнять эту обязанность, сотрудничая друг с другом по достижению денуклеаризации Северной Кореи, что является общей целью обеих стран", - заявил японский премьер.
С.Абэ рассказал, что в ходе переговоров они с Ли Кэцяном договорились о сотрудничестве по происшествиям в Восточно-Китайском море. Ли Кэцян заявил, что стороны сошлись во мнении о важности защиты свободы торговли при нестабильности ситуации в мире.
Встреча с Си Цзиньпином, запланированная у японского премьера на пятницу, как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", может поспособствовать укреплению отношений Китая и Японии, ухудшившихся в 2012 году из-за территориального спора в Восточно-Китайском море.
"Как минимум на данный момент стороны, кажется, сблизились из-за нужд в сфере экономики, возникших отчасти в связи с пошлинами президента США Дональда Трампа на импорт", - отмечает агентство.
Вместе с С.Абэ в Китай прибыли делегации из 500 японских компаний. В ходе визита С.Абэ Япония и Китай подписали 500 сделок на сумму $18 млрд, отмечает "Ассошийэтед пресс" со ссылкой на Ли Кэцяна.
На встрече с Си Цзиньпином, как ожидается, С.Абэ будет говорить о возможных сделках между двумя странами, в том числе о совместных инвестициях в страны региона. СМИ отмечают, что текущий визит С.Абэ в Японию может поспособствовать поездке Си Цзиньпина в Японию в следующем году.
С.Абэ прибыл в Китай в 40-ю годовщину заключения Японско-китайского договора о мире и дружбе. Это первый визит премьера Японии в Китай за семь лет.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
ГААД получит 9,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 9 месяцев увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 9,6% - ЦБ
Олимпийский комплекс в Бейлагане сдадут до конца 2018 года
В Азербайджане до конца 2018 года завершится строительство и ремонт 10 объектов здравоохранения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»