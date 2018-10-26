В Сеуле надеются, что Ким Чен Ын совершит визит в Южную Корею до конца года

Власти Южной Кореи хотели бы принять лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле до конца этого года, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.
"Правительство стремится к ответному визиту Ким Чен Ына в Южную Корею до конца года", - сказала она, выступая с ежегодным посланием к парламенту Японии.
Также она отметила, что правительство Южной Кореи придерживается цели об официальном объявлении окончания Корейской войны.
В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул "в ближайшем будущем". Позднее Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын приедет в Южную Корею до конца года, если не случится ничего непредвиденного.
Лидеры Южной и Северной Кореи встречались за 2018 год три раза: два из них в приграничной деревне Пханмуджом в апреле и мае и один раз в Пхеньяне в сентябре.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»