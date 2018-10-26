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Дальнее зарубежье 26.10.2018 16:18

В Сеуле надеются, что Ким Чен Ын совершит визит в Южную Корею до конца года

Власти Южной Кореи хотели бы принять лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле до конца этого года, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Правительство стремится к ответному визиту Ким Чен Ына в Южную Корею до конца года", - сказала она, выступая с ежегодным посланием к парламенту Японии.

Также она отметила, что правительство Южной Кореи придерживается цели об официальном объявлении окончания Корейской войны.

В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул "в ближайшем будущем". Позднее Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын приедет в Южную Корею до конца года, если не случится ничего непредвиденного.

Лидеры Южной и Северной Кореи встречались за 2018 год три раза: два из них в приграничной деревне Пханмуджом в апреле и мае и один раз в Пхеньяне в сентябре.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВИЗИТ, ЖЕЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]