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Дальнее зарубежье 26.10.2018 15:29

Главной целью встречи по Сирии в Стамбуле станет поиск путей политического урегулирования - пресс-секретарь президента Турции

Участники четырехсторонней встречи по Сирии в Стамбуле сфокусируют свое внимание на поиске новых путей политического урегулирования в стране, приводит слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в пятницу агентство "Анадолу".

"Главной целью четырехстороннего саммита по Сирии является выработка новых формул политического урегулирования конфликта", - приводит его слова агентство.

И.Калын отметил, что участники саммита будут отталкиваться от принципа отсутствия военного пути решения проблемы.

В Стамбуле в субботу запланирована встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, САММИТ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]