Главной целью встречи по Сирии в Стамбуле станет поиск путей политического урегулирования - пресс-секретарь президента Турции

Участники четырехсторонней встречи по Сирии в Стамбуле сфокусируют свое внимание на поиске новых путей политического урегулирования в стране, приводит слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в пятницу агентство "Анадолу".

"Главной целью четырехстороннего саммита по Сирии является выработка новых формул политического урегулирования конфликта", - приводит его слова агентство.

И.Калын отметил, что участники саммита будут отталкиваться от принципа отсутствия военного пути решения проблемы.

В Стамбуле в субботу запланирована встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.