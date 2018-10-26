Главной целью встречи по Сирии в Стамбуле станет поиск путей политического урегулирования - пресс-секретарь президента Турции

Участники четырехсторонней встречи по Сирии в Стамбуле сфокусируют свое внимание на поиске новых путей политического урегулирования в стране, приводит слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в пятницу агентство "Анадолу".
"Главной целью четырехстороннего саммита по Сирии является выработка новых формул политического урегулирования конфликта", - приводит его слова агентство.
И.Калын отметил, что участники саммита будут отталкиваться от принципа отсутствия военного пути решения проблемы.
В Стамбуле в субботу запланирована встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»