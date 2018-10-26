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СНГ 26.10.2018 16:47

Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили вопросы создания единой системы ПВО

Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - участников военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности обсудили в пятницу вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны государств ОДКБ.

"Обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности и вопросы материально-технического обеспечения, которые будет дальше прорабатываться, а также целый ряд других вопросов", - сообщил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания.

Он подчеркнул, что обсуждение прошло в конструктивном ключе, приняты все необходимые решения.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана Мурат Майкеев сообщил, что на заседании обсудили вопросы создания единой системы ПВО стран ОДКБ, обменялись мнениями по обстановке в Центрально-Азиатском регионе и выработали меры, которые помогут противостоять имеющимся и перспективным угрозам.

По его словам, следующее заседание военного комитета пройдет в Киргизии.

ОДКБ - региональная международная организация, создана в 1992 году. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ГЕНШТАБЫ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]