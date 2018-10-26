Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили вопросы создания единой системы ПВО

Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - участников военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности обсудили в пятницу вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны государств ОДКБ.

"Обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности и вопросы материально-технического обеспечения, которые будет дальше прорабатываться, а также целый ряд других вопросов", - сообщил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания.

Он подчеркнул, что обсуждение прошло в конструктивном ключе, приняты все необходимые решения.

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана Мурат Майкеев сообщил, что на заседании обсудили вопросы создания единой системы ПВО стран ОДКБ, обменялись мнениями по обстановке в Центрально-Азиатском регионе и выработали меры, которые помогут противостоять имеющимся и перспективным угрозам.

По его словам, следующее заседание военного комитета пройдет в Киргизии.

ОДКБ - региональная международная организация, создана в 1992 году. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.