Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили вопросы создания единой системы ПВО

Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - участников военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности обсудили в пятницу вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны государств ОДКБ.
"Обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности и вопросы материально-технического обеспечения, которые будет дальше прорабатываться, а также целый ряд других вопросов", - сообщил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания.
Он подчеркнул, что обсуждение прошло в конструктивном ключе, приняты все необходимые решения.
В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана Мурат Майкеев сообщил, что на заседании обсудили вопросы создания единой системы ПВО стран ОДКБ, обменялись мнениями по обстановке в Центрально-Азиатском регионе и выработали меры, которые помогут противостоять имеющимся и перспективным угрозам.
По его словам, следующее заседание военного комитета пройдет в Киргизии.
ОДКБ - региональная международная организация, создана в 1992 году. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»