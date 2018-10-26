Лукашенко заявляет о перспективности форума регионов Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Гомеле заявил о существовании большой перспективы у форума регионов Белоруссии и Украины и предложил продолжить такую практику.
Слова белорусского президента передало госагентство БелТА.
В свою очередь П.Порошенко подчеркнул доверие, которое сложилось в общении с белорусским президентом.
"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - сказал он.
П.Порошенко добавил, что граница между Белоруссией и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия", - отметил он.
В Гомеле 25-26 октября проходит первый форум регионов Белоруссии и Украины. Во второй день в работе форума принимают участие президенты двух стран, которые проведут переговоры по развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран. Также президенты примут участие в пленарном заседании форума.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»