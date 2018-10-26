Болтон в Тбилиси не стал говорить о повестке возможного визита Путина в США

Президент США Дональд Трамп намерен провести краткую встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре во Франции, где будет отмечаться 100-летие окончания Первой Мировой войны, говорить о программе визита российского лидера в США еще рано, заявил в пятницу советник президента США Джон Болтон Первому каналу грузинского телевидения.

"Франция отмечает 100-летие со дня окончания Первой Мировой войны и встреча Путина-Трампа состоится, как мы называем, в формате "на полях". Также могу сказать, что мы пригласили президента РФ Владимира Путина в США и планируется полный день консультаций в Вашингтоне. Каким будет расписание визита, пока не знаем и на этом этапе не смогу говорить на эту тему", - сказал Дж.Болтон.

Ранее на этой неделе тема возможных обменов визитами между президентами России и США В.Путиным и Д.Трампом обсуждалась на встрече главы российского государства и советника американского лидера в Москве.

"В целом, тема возможных обменов визитами, действительно, рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 октября, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября, возможная встреча двух президентов в Париже "на полях" многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить, и сейчас предстоит начать готовить эту встречу".

На вопрос, готова ли российская сторона обсуждать с Вашингтоном полноформатный визит В.Путина в Вашингтон, Д.Песков ответил: "Безусловно, готовы".

Ранее Дж.Болтон в беседе с "Интерфаксом" допустил возможность, что в следующем году В.Путин и Д.Трамп проведут полноценные переговоры в Вашингтоне, после чего состоится ответный визит американского президента в Москву в том же году.

На вопрос о том, остается ли в силе приглашение В.Путину посетить Вашингтон, Дж.Болтон сказал: "Да, оно в силе".