Число жертв затопления автобуса в Иордании возросло до 20, есть пропавшие без вести

Затопление автобуса со школьниками в Иордании привело к гибели 20 человек, большинство из них - дети, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Инцидент с автобусом произошел в четверг, местные службы спасения начали операцию, в ней также принимают участие израильские военные. Поиски выживших в Иорданской долине продолжились в пятницу.

Пострадали порядка 30 человек, еще несколько людей пропали без вести.

В спасательной операции задействованы вертолеты, несколько сотен человек и собаки-ищейки.

Король Иордании Абдалла II отложил запланированный рабочий визит в Бахрейн, где он должен был стать ключевым спикером на форуме, посвященном безопасности. Также король приказал приспустить флаги на три дня в знак траура по жертвам.

В четверг группа из 37 школьников направилась вместе с семью взрослыми на горячие источники в нескольких километрах от мертвого моря. В результате неожиданного наводнения их автобус затопило.