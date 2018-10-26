В США признают наличие коррупции в Грузии - Болтон

Коррупция в Грузии есть и с ней необходимо бороться, но она находится на уровне, которая имеется и в других странах, заявил журналистам в Тбилиси советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Борьба с коррупцией необходима. Не является исключением этот вопрос и для Соединенных Штатов. Мы воспринимаем борьбу с коррупцией как предмет американских интересов. До того, как я прибыл в Грузию, у меня была встреча с представителями американской торговой палаты, и я задал им вопрос, как вы воспринимаете Грузию в отношении коррупции. Их ответ был таков - определенный уровень коррупции в Грузии есть, но этот уровень соответствует мировому", - сказал Дж.Болтон.