Си Цзиньпин на встрече с Абэ заявил о возросшей взаимной потребности Китая и Японии друг в друге

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что у двух стран появляются новые возможности для сотрудничества, передает в пятницу местные СМИ.

"На фоне меняющейся международной ситуации Китай и Япония начинают все больше нуждаться друг в друге. У наших стран растет число общих интересов и поводов для беспокойства на многостороннем уровне. Быстрые изменения в мире предоставляют Китаю и Японии возможности для более углубленного сотрудничества", - сказал председатель КНР.

По словам С.Абэ, он хочет использовать свой визит, чтобы Китай и Япония перешли от соперничества к сотрудничеству. "Я хочу использовать свой визит в качестве возможности для перевода отношений России и Китая на новый уровень: от соперничества к сотрудничеству", - сказал он.

Японский премьер обратил внимание на то, что двум странам необходимо сохранять и развивать свободную торговлю, а также работать над миром и стабильностью как в регионе, так и в мире.

С.Абэ прибыл в Китай в 40-ю годовщину заключения Японско-китайского договора о мире и дружбе. Это первый визит премьера Японии в Китай за семь лет.

Перед встречей с Си Цзиньпином он встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.