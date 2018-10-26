Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 25° Завтра 17° 28 Окт 12° 18° 29 Окт 12° 19°

Дальнее зарубежье 26.10.2018 17:35

Си Цзиньпин на встрече с Абэ заявил о возросшей взаимной потребности Китая и Японии друг в друге

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что у двух стран появляются новые возможности для сотрудничества, передает в пятницу местные СМИ.

"На фоне меняющейся международной ситуации Китай и Япония начинают все больше нуждаться друг в друге. У наших стран растет число общих интересов и поводов для беспокойства на многостороннем уровне. Быстрые изменения в мире предоставляют Китаю и Японии возможности для более углубленного сотрудничества", - сказал председатель КНР.

По словам С.Абэ, он хочет использовать свой визит, чтобы Китай и Япония перешли от соперничества к сотрудничеству. "Я хочу использовать свой визит в качестве возможности для перевода отношений России и Китая на новый уровень: от соперничества к сотрудничеству", - сказал он.

Японский премьер обратил внимание на то, что двум странам необходимо сохранять и развивать свободную торговлю, а также работать над миром и стабильностью как в регионе, так и в мире.

С.Абэ прибыл в Китай в 40-ю годовщину заключения Японско-китайского договора о мире и дружбе. Это первый визит премьера Японии в Китай за семь лет.

Перед встречей с Си Цзиньпином он встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Японии ждет от Пекина пояснения в связи с визитом Ким Чен Ына в Китай Береговая охрана Японии обнаружила в море тела пяти китайских рыбаков Японский премьер обеспокоен политикой Китая в Южно-Китайском море и призывает к мирному урегулированию территориальных споров Японии и Китаю следует сосредоточить внимание на будущем, а не на прошлом - Абэ В Китае в продажу поступило мороженое в виде лица японского премьера времен Второй мировой войны Более 50 сотрудников Toyota в китайском Тяньцзине пострадали из-за взрывов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]