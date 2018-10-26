Президент Турции призвал Саудовскую Аравию раскрыть имена заказчиков убийства журналиста

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу потребовал от Саудовской Аравии раскрыть имена тех, кто заказал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает газета "Дейли сабах".

"Где находится тело Хашкаджи? Кто дал приказ убить Хашкаджи? Кто отдал приказ, чтобы эти люди приехали в Турцию? Саудовские власти должны объяснить все это", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что провел в пятницу переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

"Я сказал ему: "Вы знаете, как заставить людей говорить. Что бы там ни произошло между этими 18 подозреваемыми, аморальное дело связано с ними. Если вы готовы уничтожить все подозрения, то ключевой момент в нашем сотрудничестве заключается именно в этих людях", - добавил Р.Т.Эрдоган.

Он призвал Саудовскую Аравию передать Анкаре подозреваемых по делу Дж.Хашкаджи с тем, чтобы судебное разбирательство в их отношении проходило в Турции.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.