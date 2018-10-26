Макрон сожалеет в связи с решением Бельгии приобрести F-35 у США

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выразил сожаление в связи с решением Бельгии приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35, сообщают французские СМИ.
"Я очень сожалению относительного этого выбора", - сказал Э.Макрон во время пресс-конференции с его словацким коллегой Андреем Киской в Братиславе.
Французский лидер отметил, что это решение Брюсселя "стратегически противоречит европейским интересам".
"Я буду делать все для того, чтобы европейские предложения, а не предложения других стран продвигались в первую очередь", - добавил он.
Власти Бельгии накануне объявили о решении приобрести у США F-35. При этом, французские СМИ отмечают, что альтернативным вариантом для Брюсселя было приобретение у Франции истребителей Rafale.
Ранее в госдепе США приветствовали решение бельгийских властей о приобретении 34 новейших истребителей.
"США гордятся прочным сотрудничеством в авиационной области с Бельгией, чья военно-воздушная мощь помогла нанести поражение ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - ИФ) в Ираке и Сирии", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»