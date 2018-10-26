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Дальнее зарубежье 26.10.2018 18:01

Макрон сожалеет в связи с решением Бельгии приобрести F-35 у США

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выразил сожаление в связи с решением Бельгии приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35, сообщают французские СМИ.

"Я очень сожалению относительного этого выбора", - сказал Э.Макрон во время пресс-конференции с его словацким коллегой Андреем Киской в Братиславе.

Французский лидер отметил, что это решение Брюсселя "стратегически противоречит европейским интересам".

"Я буду делать все для того, чтобы европейские предложения, а не предложения других стран продвигались в первую очередь", - добавил он.

Власти Бельгии накануне объявили о решении приобрести у США F-35. При этом, французские СМИ отмечают, что альтернативным вариантом для Брюсселя было приобретение у Франции истребителей Rafale.

Ранее в госдепе США приветствовали решение бельгийских властей о приобретении 34 новейших истребителей.

"США гордятся прочным сотрудничеством в авиационной области с Бельгией, чья военно-воздушная мощь помогла нанести поражение ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - ИФ) в Ираке и Сирии", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]