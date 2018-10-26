Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз наградила партнеров своей программы Ulduzum, чтобы выразить свою признательность за их сотрудничество.

Наряду с широким ассортиментом услуг и скидок, предлагаемых абонентам, Bakcell также уделяет особое внимание и поощрению работников партнеров своей программы лояльности Ulduzum.

Так, начиная с 2016 года, Bakcell проводит специальную программу, направленную на повышение мотивации у представителей партнерской сети Ulduzum, являющихся своего рода «послами» программы лояльность в торговых точках. В рамках программы, участники получают определенные баллы после каждого использования кода Ulduzum и обменивают накопленные баллы на подарки, при помощи специально созданного интернет-портала. На сегодняшний день, к программе присоединились работники 133 партнеров Ulduzum, и более 900 участников получили ценные подарки от Bakcell.

Кроме этого, все представители партнеров, которые присоединились к программе, получили шанс принять участие в специальной кампании, и выиграть поездку в Дубаи, смартфон iPhone и другие призы.

По результатам кампании, главный приз – поездка в Дубаи досталась представителю сети магазинов FLO Таиру Узуналову. Главный приз включает в себя визу, авиабилеты, проживание в отеле, трансферы, страховку и интерактивные туры по Объединенным Арабским Эмиратам.

«Я благодарен Bakcell и Ulduzum за проведение этой кампании для работников партнерской сети. Это наглядный пример того, что Ulduzum заботится не только о клиентах, но и о партнерах программы» сказал обладатель главного приза Таир Узуналов.

«Сеть магазинов FLO предоставляет специальные скидки пользователям Ulduzum с 2016 года. Клиенты магазинов FLO очень довольны нашим сотрудничеством с Ulduzum. Благодаря этому партнёрству, мы добились значительного увеличения лояльности среди наших клиентов, а также увеличения нашей клиентской базы» отметил бренд-менеджер сети магазинов FLO Акбер Адигезалов.

Программа Ulduzum, которая насчитывает около 3 миллионов абонентов и более 250 партнеров, на сегодняшний день, является одной из самых успешных программ клиентской лояльности, не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Программа предоставляет абонентам Bakcell лучший клиентский опыт, а также широкий спектр услуг и скидок повышая тем самым уровень лояльности, как абонентов мобильного оператора, так и клиентов компаний-партнеров Ulduzum. Более подробную информацию о программе можно получить на сайте www.ulduzum.az

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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