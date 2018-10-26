Правительство Азербайджана прогнозирует резкий рост производства дизтоплива в 2021-2022гг

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2018 году производство дизельного топлива на уровне 1 млн 946,8 тыс. тонн, что на 5,3% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно прогнозам, указанным в бюджетном пакете на следующий год, в 2019 году объем производства дизтоплива в Азербайджане составит - 1 млн 975,5 тыс. тонн, в 2020г – 1 млн 830 тыс. тонн.

В 2021 году прогнозируется существенный рост объемов производства дизтоплива до 2 млн 370,2 тыс. тонн, в 2022 году - 2 млн 377,5 тыс. тонн.

Таким образом, в 2022гг по сравнению с 2018г производство дизтоплива в Азербайджане увеличится на 22,1%.

В 2017 году в Азербайджане было произведено 1 млн 849,2 тыс. тонн дизельного топлива.

В настоящее время в Азербайджане дизтопливо производится только на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им Г.Алиева, который является единственным НПЗ в стране.

Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азрбайджана, ГНКАР) планирует к середине 2021 года полностью завершить работы по реконструкции и модернизации на БНПЗ.

Реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.

После модернизации БНПЗ сможет производить 2,9 млн тонн дизельного топлива в год.

Н.Аббасова