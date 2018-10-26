Правительство Азербайджана прогнозирует резкий рост производства дизтоплива в 2021-2022гг

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2018 году производство дизельного топлива на уровне 1 млн 946,8 тыс. тонн, что на 5,3% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно прогнозам, указанным в бюджетном пакете на следующий год, в 2019 году объем производства дизтоплива в Азербайджане составит - 1 млн 975,5 тыс. тонн, в 2020г – 1 млн 830 тыс. тонн.
В 2021 году прогнозируется существенный рост объемов производства дизтоплива до 2 млн 370,2 тыс. тонн, в 2022 году - 2 млн 377,5 тыс. тонн.
Таким образом, в 2022гг по сравнению с 2018г производство дизтоплива в Азербайджане увеличится на 22,1%.
В 2017 году в Азербайджане было произведено 1 млн 849,2 тыс. тонн дизельного топлива.
В настоящее время в Азербайджане дизтопливо производится только на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им Г.Алиева, который является единственным НПЗ в стране.
Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азрбайджана, ГНКАР) планирует к середине 2021 года полностью завершить работы по реконструкции и модернизации на БНПЗ.
Реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.
После модернизации БНПЗ сможет производить 2,9 млн тонн дизельного топлива в год.
Н.Аббасова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
Олимпийский комплекс в Бейлагане сдадут до конца 2018 года
В Азербайджане до конца 2018 года завершится строительство и ремонт 10 объектов здравоохранения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Мэр британской столицы рассказал Барнье о страхах лондонцев из-за "плохого исхода" Brexit
Минск предлагает Киеву не нагнетать ситуацию заявлениями о небезопасности пребывания украинцев в Белоруссии
Макрон сожалеет в связи с решением Бельгии приобрести F-35 у США
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»