Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию вокруг убийства Хашкаджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу провел телефонный разговор со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, сообщает агентство "Анадолу".
В ходе беседы главы МИД двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Кроме того, министры обсудили двусторонние отношения.
Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
Накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб также сообщил, что саудовская прокуратора на основе представленных турецкой стороной доказательств пришла к выводу о том, что убийство было преднамеренным.
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