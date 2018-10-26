Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 25° Завтра 17° 28 Окт 12° 18° 29 Окт 12° 19°

Регион 26.10.2018 16:37

Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию вокруг убийства Хашкаджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу провел телефонный разговор со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, сообщает агентство "Анадолу".

В ходе беседы главы МИД двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Кроме того, министры обсудили двусторонние отношения.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб также сообщил, что саудовская прокуратора на основе представленных турецкой стороной доказательств пришла к выводу о том, что убийство было преднамеренным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО


Похожие новости


Президент Турции призвал Саудовскую Аравию раскрыть имена заказчиков убийства журналиста Саудовский генпрокурор посетит Турцию 28 октября по делу об убийстве Хашкаджи Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было преднамеренным Тело убитого в консульстве в Стамбуле журналиста еще не нашли - Эрдоган В правящей партии Турции назвали убийство саудовского журналиста спланированным Турецкие эксперты осмотрели автомобиль, на котором из саудовского консульства могли вывезти тело пропавшего журналиста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]