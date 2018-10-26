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СНГ 26.10.2018 18:17

Минск предлагает Киеву не нагнетать ситуацию заявлениями о небезопасности пребывания украинцев в Белоруссии

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей предлагает Киеву не нагнетать ситуацию заявлениями о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

"Я не вижу здесь никаких проблем. Думаю, какие-то нюансы иногда могут случаться при посещениях гражданами обеих стран. Но не надо делать из этого выводы, что это постоянно происходит", - сказал В.Макей журналистам в Гомеле в пятницу.

Министр подчеркнул, что "не надо нагнетать ситуацию, напряженность вокруг каких-то единичных случаев". "Иначе мы рискуем создать у населения какой-то психоз", - отметил он, добавив, что это касается обеих сторон.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

В МИД Беларуси данное заявление назвали небылицей.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

Ранее также сообщалось, что в 2017 году сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в Гомель. По словам И.Гриба, позже МИД Украины сообщил ему, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории России. Силовые ведомства Беларуси отмечали, что не задерживали П.Гриба.

Украинец П.Шаройко весной 2018 года был приговорен белорусским судом к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и отбывает наказание на территории Беларуси. КГБ Беларуси задержал П.Шаройко в конце 2017 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД, ПОСЕЩЕНИЯ


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