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Дальнее зарубежье 26.10.2018 16:57

Во Флориде обнаружили подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Букеру

В американском штате Флорида обнаружена посылка с подозрительным содержимым, которая адресована сенатору-демократу Кори Букеру, сообщает в пятницу Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.

Посылка была обнаружена накануне поздней ночью, однако стало об этом известно только сейчас.

Американские СМИ отмечают, что инцидент с посылкой К.Букеру стал уже одиннадцатым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.

Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.

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Тэги: США, ПОСЫЛКА, СЕНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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