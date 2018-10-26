Во Флориде обнаружили подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Букеру

В американском штате Флорида обнаружена посылка с подозрительным содержимым, которая адресована сенатору-демократу Кори Букеру, сообщает в пятницу Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.
Посылка была обнаружена накануне поздней ночью, однако стало об этом известно только сейчас.
Американские СМИ отмечают, что инцидент с посылкой К.Букеру стал уже одиннадцатым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.
Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.
Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
ГААД получит 9,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 9 месяцев увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 9,6% - ЦБ
Олимпийский комплекс в Бейлагане сдадут до конца 2018 года
В Азербайджане до конца 2018 года завершится строительство и ремонт 10 объектов здравоохранения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»