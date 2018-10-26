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СНГ 26.10.2018 17:04

Более 70% украинцев не доверяют судам - опрос

Большинство украинцев по-прежнему не доверяет судам, однако, за последний год уровень доверия благодаря судебной реформе вырос до 20%.

1% опрошенных заявили, что полностью доверяют украинским судам, 19% - скорее доверяют, 48% - скорее не доверяют, 23% - совсем не доверяют. 8% респондентов затруднились с ответом, свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятия судебной реформы, проведенного в сентябре компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектору юстиции "Новое правосудие" .

Эксперты программы констатировали, что благодаря реформе уровень доверия к судам имеет тенденцию к увеличению. За 2018 год уровень доверия общества к судам вырос на 6%, по сравнению с 12% доверия, которые были зафиксированы по результатам аналогичных социологических намерений, проведенных программой USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие" в 2017 году. Принимая во внимание, что в 2015 году этот показатель составлял 5%, в 2018 году доверие населения к судам благодаря проведению реформы увеличилось в четыре раза.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, сегодня уровень доверия украинцев к судам больше, чем к Верховной Раде (11%), политическим партиям (13%), Кабинету министров (13%), президенту (15%), а также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (15%). При этом больше, чем судам, доверяют местным органам власти (24%) и Вооруженным силам Украины (45%).

Значительная часть украинцев (34%) надеется на то, что благодаря судебной реформе улучшится ситуация в стране в целом.

Опросом было охвачено 2 тысячи 478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводили с 12 сентября по 1 октября 2018 года. Опросник был разработан украинскими и международными экспертами.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, РЕФОРМА, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]