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Дальнее зарубежье 26.10.2018 17:23

Еще одна взрывоопасная посылка доставлена бывшему директору Нацразведки США Джеймсу Клэпперу

В США в пятницу обнаружена еще одна взрывоопасная посылка, ее доставили бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает интернет-портал американского издания "Нью-Йорк таймс".

Таким образом, в общей сложности подтверждено, что за последние дни были доставлены 12 посылок со взрывчаткой ряду политических деятелей в Соединенных Штатах.

Среди тек, кому были адресованы посылки - экс-президент Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатору Кори Букеру, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, и другим. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

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Тэги: США, ПОСЫЛКА, ЭКС/ГЛАВА, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]