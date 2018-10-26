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Финансы 26.10.2018 17:31

Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 9 месяцев увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 9,6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-сентябре 2018 года увеличился на 4,6% - до 12 млрд 302,4 млн манатов на 30 сентября 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало октября 2018 года составляет 1 млрд 748,7 млн манатов (рост за январь-сентябрь на 7,5%) или 14,2% всех кредитов.

На 30 сентября 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 1 млрд 858,8 млн манатов (спад на 3%) или 15,1% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 42,6 млн манатов (рост на 6,6%) или 81,6% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало октября 2018 года на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 557,2 млн манатов (рост на 8,7%), в иностранной валюте - 4 млрд 745,2 млн манатов (спад на 1,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец сентября 2018 года составляет 38,5% (на конец 2017г - 40,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 30 сентября 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 77,4 млн манатов (16,9% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов - 286,4 млн манатов (2,3%), сельское хозяйство и переработку - 463,8 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 388 млн манатов (3,2%), промышленность и производственный сектор - 677,8 млн манатов (5,5%), транспорт и связь - 1 млрд 289,3 млн манатов (10,5%), на домохозяйства - 5 млрд 51,1 млн манатов (41,1%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-сентябре 2018 года увеличился на 9,6%.

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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