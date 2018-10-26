Первые в России автомобили-беспилотники будут ездить только с водителями

Беспилотных автомобилей без водителей в ближайшее время на дорогах РФ не будет, заявил глава Госавтоинспекции РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Конечно, именно беспилотного транспорта, где нет водителя, в ближайшее время не будет", - сказал он журналистам в пятницу.

Он отметил, что Госавтоинспекция готовит подзаконные и нормативные акты для допуска тестирования автомобилей с интеллектуальными системами на дорогах общего пользования.

"Чтобы можно было дальше проводить тестирование этих транспортных средств в условиях общего потока, мы сейчас отрабатываем нормативные акты. В первую очередь по тем лицам, которые будут находиться в автомобиле", - сказал он.

Он подчеркнул, что контролировать процесс движения должен водитель, в любую секунду имеющий возможность отключить интеллектуальное движение и взять управление в свои руки.

"Посредством того, как это будет дальше развиваться, мы готовим и подзаконные акты. Это одно из приоритетных направлений", - сказал М.Черников.

По его словам, развитие интеллектуальных систем движения позволит значительно снизить влияние человеческого фактора на аварийность.

"Многие заводы-изготовители уже дают функции, которые предупреждают водителя. Например, сплошная разметка, разделяющая транспортные потоки: автомобиль "видит" это и не даёт возможность рулевому управлению выехать на полосу встречного движения. Это и распознание пешехода, который выходит на проезжую часть, и уже срабатывает тормозная система. Это дистанция, интервалы. Уже непосредственно робот различает те или иные формы движения и кризисы каких-либо столкновений или конфликтных ситуаций, и уже их минимизирует", - сказал М.Черников.

Ранее в пятницу он отметил, что будущее за беспилотными автомобилями, и эти технологии значительно усилят безопасность на дорогах. "Это будущее и не где-то через 50 лет, а послезавтра. Мы с вами идём к минимизации рисков и к снижению большого количества жертв", - сказал М.Черников журналистам в пятницу.

Компания "Яндекс" в рамках проходящего в Сочи Всероссийского семинара-совещания руководителей ГИБДД РФ представила свой автомобиль-беспилотник и рассказала про него.

Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса" Артём Фокин заявил журналистам в пятницу, что переход на беспилотные автомобили позволит в разы сократить число аварий и жертв на дорогах.

"Человеческий фактор отвечает за больше чем 90% ДТП. Беспилотные автомобили позволят драматическим образом снизить аварийность на дорогах. Убирая человека из уравнения, мы получаем гарантию того, что все соблюдают правила, не нарушают скоростного режима, не торопятся, не отвлекаются от дороги", - сказал А.Фокин. Он отметил, что разработанные компанией беспилотные автомобили оценивают дорожную ситуацию 50 раз в секунду и могут быть запрограммированы на решение любых дорожных ситуаций.