Лукашенко готов подключить Белоруссию к разрешению конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного - ради мира... Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена", - сказал А.Лукашенко на Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в пятницу в Гомеле.

По его словам, Белоруссия готова работать в рамках договоренности двух президентов - Украины и России.

"Мы не напрашиваемся к кому бы то ни было в миротворцы или посредники", - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент заметил, что в результате войны на Донбассе многие украинцы были вынуждены приехать в Белоруссию.

"Я не буду называть точную цифру , поскольку она оспаривается, людей, которые приехали к нам после начала этой войны, но это была не одна тысяча, не один десяток тысяч наших украинских братьев, да и белорусов, которые жили там, да и русских людей, которые там жили - россиян", - сказал А.Лукашенко.