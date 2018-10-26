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СНГ 26.10.2018 19:17

Лукашенко готов подключить Белоруссию к разрешению конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного - ради мира... Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена", - сказал А.Лукашенко на Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в пятницу в Гомеле.

По его словам, Белоруссия готова работать в рамках договоренности двух президентов - Украины и России.

"Мы не напрашиваемся к кому бы то ни было в миротворцы или посредники", - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент заметил, что в результате войны на Донбассе многие украинцы были вынуждены приехать в Белоруссию.

"Я не буду называть точную цифру , поскольку она оспаривается, людей, которые приехали к нам после начала этой войны, но это была не одна тысяча, не один десяток тысяч наших украинских братьев, да и белорусов, которые жили там, да и русских людей, которые там жили - россиян", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]