Нетаньяху неожиданно прибыл в Оман, встретился с султаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Оман, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, сообщает интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на администрацию премьера.

В Маскате Б.Нетаньяху встретился с султаном Кабусом бен Саидом.

О других деталях визита израильского премьера в Маскат и его переговоров с лидером Омана пока не сообщается.