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Дальнее зарубежье 26.10.2018 20:23

Нетаньяху неожиданно прибыл в Оман, встретился с султаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Оман, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, сообщает интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на администрацию премьера.

В Маскате Б.Нетаньяху встретился с султаном Кабусом бен Саидом.

О других деталях визита израильского премьера в Маскат и его переговоров с лидером Омана пока не сообщается.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ОМАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]