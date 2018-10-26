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СНГ 26.10.2018 21:24

Патрушев обсудил с главой разведки ДРК борьбу с терроризмом, ситуацию с безопасностью в Африке и военное сотрудничество

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Национального агентства разведки Демократической Республики Конго Калев Мутондо обсудили на встрече в Москве военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве с директором Национального агентства разведки Демократической Республики Конго. Николай Патрушев и Калев Мутондо обсудили политические аспекты российско-конголезских отношений, вопросы совершенствования договорно-правовой базы взаимодействия РФ и ДРК, военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по линии специальных служб", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, в ходе встречи отдельное внимание уделено проблематике противодействия международному терроризму.

"Также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности на африканском континенте", - добавили в Совбезе.

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Тэги: РОССИЯ, ДРК, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]