Патрушев обсудил с главой разведки ДРК борьбу с терроризмом, ситуацию с безопасностью в Африке и военное сотрудничество

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Национального агентства разведки Демократической Республики Конго Калев Мутондо обсудили на встрече в Москве военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве с директором Национального агентства разведки Демократической Республики Конго. Николай Патрушев и Калев Мутондо обсудили политические аспекты российско-конголезских отношений, вопросы совершенствования договорно-правовой базы взаимодействия РФ и ДРК, военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по линии специальных служб", - рассказали в пресс-службе.
По ее данным, в ходе встречи отдельное внимание уделено проблематике противодействия международному терроризму.
"Также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности на африканском континенте", - добавили в Совбезе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»