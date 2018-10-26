ФСБ России сообщает о задержании на территории Московской области шести членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство" , которые планировали совершить резонансные теракты в Москве.

"ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории московского региона пресечена противоправная деятельности шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств".

По данным спецслужбы, "руководство террористической ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона".

ЦОС ФСБ сообщает, что ресурсное обеспечение членов ячейки осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством "совершения тяжких общеуголовных преступлений".

"Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам", - отметили в спецслужбе.

В ходе обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, "обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства".

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности.