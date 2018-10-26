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СНГ 26.10.2018 22:55

ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки "Исламского государства"

ФСБ России сообщает о задержании на территории Московской области шести членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство" , которые планировали совершить резонансные теракты в Москве.

"ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории московского региона пресечена противоправная деятельности шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств".

По данным спецслужбы, "руководство террористической ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона".

ЦОС ФСБ сообщает, что ресурсное обеспечение членов ячейки осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством "совершения тяжких общеуголовных преступлений".

"Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам", - отметили в спецслужбе.

В ходе обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, "обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства".

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, ИГ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]