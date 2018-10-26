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АПК 26.10.2018 18:02

Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки

Грузия в январе-сентябре 2018 года импортировала 441,9 тыс. тонн пшеницы, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

Поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 377,5 тыс. тонн пшеницы (снижение на 3,3%), что составило 85,4% всего объема импорта. Пшеница поставлялась также из Казахстана (60 тыс. тонн) и небольшими партиями из Турции (3,1 тыс. тонн), Украины (1,2 тыс. тонн) и других стран.

Импорт пшеничной муки за 9 месяцев текущего года снизился на 3,8% - до 10 тыс. 992,1 тонны. Поставки из России увеличились на 20,7% - до 7 тыс. 907,2 тонны (71,9% всего импорта муки). Остальной объем поступил из Белоруссии (1 тыс. 284,6 тонн), Украины (1 тыс. 43,4 тонны),Азербайджана(530 тонн), а также из Литвы, Италии, Франции, Австрии.

По данным статслужбы, в денежном выражении импорт пшеницы составил $86,6 млн (рост на 15,9%), муки - $2,96 млн (снижение на 3,9%).

Как сообщалось, в 2017 году Грузия импортировала пшеницу в объеме 514,1 тыс. тонн, что на 14,9% больше, чем годом ранее, муки - 14 тыс. 966,2 тонны (снижение на 41,7%). В том числе из России в прошлом году поступило 512, 3 тыс. тонн пшеницы (99,6% всего объема импорта пшеницы) и 8 тыс. 719,7 тонн муки (58,3% всего импорта муки).

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности за счет собственного производства лишь на 15-20%.

По информации Национальной службы статистики, в 2017 году производство пшеницы в республике составило 97,9 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году урожай пшеницы в Грузии ожидается в объеме 230 тыс. тонн.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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