ГААД получит 9,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9,7 млн манатов на строительство автодороги Уджар-Алпоут-Лек-Газйан-Гараборк в Уджарском районе.

Автодорога соединит 5 населенных пунктов.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков