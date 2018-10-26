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Дальнее зарубежье 26.10.2018 21:05

Меркель: Берлин не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до установления обстоятельств смерти Хашкаджи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что Германия не намерена снабжать оружием Саудовскую Аравию в том случае, если саудовские власти не предоставят информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента. И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Тэги: ФРГ, САУДАРАВИЯ, ОРУЖИЕ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]