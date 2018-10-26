МИД Азербайджана и Филиппин подписали протокол о создании механизма политических консультаций

Министерства иностранных дел Азербайджана и Филиппин подписали протокол о создании механизма политических консультаций.
Документ подписали замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов и заместитель секретаря иностранных дел Филиппин Эрнесто Корпуз Абелла в ходе прошедшей в Баку встрече, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния дел между двумя странами. Было отмечено, что для развития отношений между двумя странами существует большой потенциал. Также были затронуты вопросы касающиеся расширения договорно-правовой базы и сотрудничестве в гуманитарной, сельскохозяйственной, туристической областях»,- отмечается в сообщении МИД.
Б.Рустамбеков
СД Газпрома утвердил рост инвестиций 2018г до рекордных 1,5 трлн руб., заимствований - до 518 млрд руб.
Нефть Brent вернулась к росту, но завершает неделю снижением
ГААД получит 9,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Олимпийский комплекс в Бейлагане сдадут до конца 2018 года
В Азербайджане до конца 2018 года завершится строительство и ремонт 10 объектов здравоохранения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Администрация Facebook заявила об удалении более 80 поддельных аккаунтов из Ирана, занимавшихся дезинформацией
ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки "Исламского государства"
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»