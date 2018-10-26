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Внешняя политика 26.10.2018 18:56

МИД Азербайджана и Филиппин подписали протокол о создании механизма политических консультаций

Министерства иностранных дел Азербайджана и Филиппин подписали протокол о создании механизма политических консультаций.

Документ подписали замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов и заместитель секретаря иностранных дел Филиппин Эрнесто Корпуз Абелла в ходе прошедшей в Баку встрече, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния дел между двумя странами. Было отмечено, что для развития отношений между двумя странами существует большой потенциал. Также были затронуты вопросы касающиеся расширения договорно-правовой базы и сотрудничестве в гуманитарной, сельскохозяйственной, туристической областях»,- отмечается в сообщении МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИЛИППИНЫ, ПРОТОКОЛ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]