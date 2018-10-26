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Дальнее зарубежье 26.10.2018 19:30

США пригласили Путина посетить Вашингтон в 2019 году - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что американская сторона передала президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон в 2019 году, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Мы пригласили президента В.Путина в Вашингтон", - сказал он, подчеркнув, что точная дата возможного визита пока не определена.

Ранее Д.Болтон заявил в интервью "Интерфаксу", что за визитом В.Путина в Вашингтон последует ответный визит Дональда Трампа в Москву.

Ранее В.Путин и президент США Дональд Трамп встречались один раз в Хельсинки в июле 2018 года. Еще одна встреча двух лидеров намечена на 11 ноября в Париже.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПУТИН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]