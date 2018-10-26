Невеста Хашкаджи отказалась от приглашения Трампа посетить Вашингтон

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатидже Дженгиз отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом.
В эфире турецкого телевидения она сообщила, что, по ее мнению, цель приглашения - повлиять на общественное мнение в мире о США.
Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана и Филиппин подписали протокол о создании механизма политических консультаций
СД Газпрома утвердил рост инвестиций 2018г до рекордных 1,5 трлн руб., заимствований - до 518 млрд руб.
Нефть Brent вернулась к росту, но завершает неделю снижением
ГААД получит 9,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
В Азербайджане задержан журналист по обвинению в рэкете - СГБ
Женщина и ребенок погибли при обрушении автомобильного моста в России
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»