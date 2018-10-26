В Ереване утверждают, что не ведут переговоров о покупке оружия из США

Армения не ведет переговоров с США о приобретении американской военной техники, заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

"Что касается оружия, то это лишь на уровне заявлений. Конкретного обсуждения не было. Так что, не можем ничего сказать по этому поводу", - сказал А.Григорян армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, необходимо "довести до минимума уровень вооружения в регионе".

"Гонка вооружения не содействует решению конфликта (в Карабахе - ИФ). Если мы желаем решить конфликт, это означает, что необходимо остановить гонку вооружения", - отметил А.Григорян.

Накануне в ходе визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армянское руководство отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

"Думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия. У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные штаты с точки зрения продажи (оружия) Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру (Армении Николу Пашиняну), если речь идет о выборе покупки либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская", - сказал Дж.Болтон в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" в ответ на вопрос об альтернативах стран региона с учетом того, что Россия является крупным игроком в плане безопасности.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности Армении положительно оценил визит Дж.Болтона в Ереван.

"Встречи были положительными. Есть взаимное понимание", - сказал А.Григорян.