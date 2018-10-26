В США задержан мужчина в связи с рассылкой взрывных устройств - телеканал

Мужчина, который может быть причастен к отправке посылок со взрывными устройствами, задержан в США, передает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.
По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка.
Си-Эн-Эн отмечает, что задержанному примерно 50 лет и он имеет криминальное прошлое. Помимо этого, мужчина "имеет связи в Нью-Йорке", однако проживает в американском штате Флорида, где и был задержан.
По некоторым данным, речь идет о 56-летнем Сесаре Сайоке из города Форт-Лодердейл (Флорида).
Президенту США Дональду Трампу уже сообщили о задержании подозреваемого.
Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.
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