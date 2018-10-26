Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 12° 18° 29 Окт 12° 18° 30 Окт 11° 19°

Дальнее зарубежье 26.10.2018 22:06

В США задержан мужчина в связи с рассылкой взрывных устройств - телеканал

Мужчина, который может быть причастен к отправке посылок со взрывными устройствами, задержан в США, передает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка.

Си-Эн-Эн отмечает, что задержанному примерно 50 лет и он имеет криминальное прошлое. Помимо этого, мужчина "имеет связи в Нью-Йорке", однако проживает в американском штате Флорида, где и был задержан.

По некоторым данным, речь идет о 56-летнем Сесаре Сайоке из города Форт-Лодердейл (Флорида).

Президенту США Дональду Трампу уже сообщили о задержании подозреваемого.

Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОСЫЛКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Губернатор Нью-Йорка призвал проверить работу почтовой службы США в рамках расследования ситуации с подозрительными посылками В Белом доме обещали найти и наказать тех, кто отправил взрывные устройства в дома Клинтонов и Обамы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]