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Дальнее зарубежье 26.10.2018 20:45

Анкара запросила у Саудовской Аравии выдачу 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Власти Турции в пятницу направили официальный запрос в Эр-Рияд об экстрадиции 18 подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генконсульства в Стамбуле, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Ранее Саудовская Аравия сообщала о задержании 18 человек по подозрению в причастности к убийству Дж.Хашкаджи, среди которых - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Тело погибшего журналиста обнаружено не было.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]