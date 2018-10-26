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ТЭК 26.10.2018 23:03

СД Газпрома утвердил рост инвестиций 2018г до рекордных 1,5 трлн руб., заимствований - до 518 млрд руб.

"Газпром" (MOEX:GAZP) увеличивает инвестиционную программу на 2018 год до рекордных для истории ПАО 1 трлн 496,328 млрд рублей с первоначально предусмотренных бюджетом 1,28 трлн рублей.

Как сообщила пресс-служба компании по итогам заседания совета директоров концерна, в соответствии с утвержденными изменениями инвестиционной программы на 2018 год, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 496,328 млрд руб., что на 217,498 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года.

В том числе на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд руб. (рост на 185,835 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 84,806 млрд руб. (рост на 43,823 млрд руб.).

Объем долгосрочных финансовых вложений - 427,259 млрд руб. (снижение на 12,16 млрд руб.).

Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2018 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд руб. (рост на 101,029 млрд руб.).

Ранее пиком планируемых инвестиций "Газпрома" назывался 2019 год - 1,399 трлн рублей.

"Газпром" как госкомпания в своем бюджете обязан использовать только показатели среднесрочного Макропрогноза Минэкономразвития. Первая версия бюджета концерна на 2018 год принималась, когда действовала оценка среднегодовой цены экспорта российского газа в дальнее зарубежье на уровне $181 за тысячу кубометров. В июле министерство повысило оценку до $242,6. Однако на данный момент цена газа на европейских спотовых площадках превысила $310 за тысячу кубометров.

На этом фоне программа заимствований 2018 года увеличивается с и без того рекордных 416,971 млрд рублей до 518 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ИНВЕСТПРОГРАММА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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