ЕС призывает Таджикистан обеспечить полное расследование случаев применения пыток

Евросоюз призвал правительство Таджикистана расследовать случаи применения пыток в республике и обеспечить положенные в таких случаях компенсации.

Как сообщило представительство ЕС в Таджикистане, Европейский Союз и Таджикистан в пятницу провели свой десятый диалог по правам человека.

"В ходе диалога Европейский Союз приветствовал освобождение заключенного в тюрьму журналиста Хайрулло Мирсаидова и адвоката-правозащитника Шухрата Кудратова", - говорится распространенном представительством ЕС сообщении.

Как говорится в сообщении, стороны согласились, что в области предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы достигнут определенный прогресс, в частности, в сфере обеспечения правовых гарантий против применения пыток.

"Тем не менее, ЕС призвал правительство Таджикистана предпринять более активные усилия по реализации этих правовых положений, путем обеспечения тщательного и своевременного расследования случаев применения пыток, а также путем гарантирования предоставления надлежащей компенсации жертвам пыток, проведения независимого мониторинга мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

"ЕС также обратил внимание на факты длительного тюремного заключения политических оппонентов, преследования членов их семей и адвокатов, защищающих их права. В частности, был поднят вопрос о заключенном в тюрьму адвокате Бузургмехре Ёрове", - говорится в сообщении.

"ЕС призвал Таджикистан пересмотреть это дело, а также разрешить и способствовать встрече в тюрьме между Ёровым и послами стран ЕС, постоянно проживающими в Душанбе. Представители ЕС подчеркнули важную роль организаций гражданского общества и правозащитников в Таджикистане, и выразили озабоченность по поводу оказываемого на них давления", - отмечается в сообщении.

В Евросоюзе призвали правительство Таджикистана согласиться на более значительное участие организаций гражданского общества в законотворческом процессе, а также прекратить блокирование доступа к новостным сайтам и социальным сетям и обеспечить свободный доступ журналистов к информации.