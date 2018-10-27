Иванишвили заявил, что не уверен в подлинности аудиозаписи, на которой якобы собеседник Саакашвили грозится нанять для него снайпера

Бывший премьер Грузии, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что не может быть уверен в подлинности распространенной накануне в СМИ аудиозаписи, на которой собеседник якобы экс-президента Михаила Саакашвили грозится нанять снайпера для его ликвидации.
"Я не верю в эти записи до тех пор, пока не будет установлена аутентичность, однако меня ничего не удивляет. Они (бывшие власти) на все готовы пойти", - заявил Б.Иванишвили в пятницу журналистам грузинских телеканалов.
При этом он отметил, что его "не так уж просто ликвидировать" и призвал общественность не беспокоиться по этому поводу.
Накануне в прокуратуре Грузии заявили журналистам, что изучат указанную аудиозапись и примут решение о расследовании.
В четверг грузинские СМИ сообщили, что на одном из украинских сайтов была размещена аудиозапись якобы телефонного разговора между М.Саакашвили и его родным дядей Темуром Аласания, которого называют "бывшим полковником КГБ СССР".
По информации СМИ, на аудиозаписи, подлинность которой пока не установлена, участники разговора обсуждают ситуацию перед выборами в Грузии.
На этой записи, которую опубликовали СМИ, предположительно Т.Аласания в беседе с якобы М.Саакашвили говорит о том, что "устал чего-то ждать" и готов заплатить миллион (валюта не указывается) тому, кто "из снайперской винтовки убьет Бидзину". СМИ предположили, что речь идет о лидере правящей партии Бидзине Иванишвили. Тот же голос высказывается нецензурной лексикой в адрес грузинского народа.
М.Саакашвили и Т.Аласания отрицают подлинность данной аудиозаписи. В частности, на своей странице в одной из социальных сетей Т.Аласания написал, что данная аудиозапись является "полной фабрикацией". По его словам, голос на этой аудиозаписи не его и стиль разговора, в особенности, использование нецензурной лексики также не его.
М.Саакашвили также в своем комментарии в соцсетях назвал эту запись фальшивой.
В парламентском большинстве Грузии не сомневаются, что аудиозапись подлинная и призывают соответствующие органы изучить ее.
"Ничего нового мы не услышали. Эти люди готовы на все пойти, чтобы получить власть в свои руки и они на все способны", - заявила журналистам первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили.
Между тем, в пятницу вечером грузинские СМИ опубликовали видеозапись разговора М.Саакашвили и Т.Аласания, которая, по их информации, была также размещена на одном из украинских сайтов. Авторы данной видеозаписи отмечают в комментарии к ней, что распространили ее в пятницу с целью идентификации голоса и лексики Т.Аласания.
На видеозаписи, которая сделана предположительно в лифте многоэтажного здания, Т.Аласания, используя нецензурную лексику грубо высказывается о бывшем министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который занимал этот пост в период президентства М.Саакашвили. Т.Аласания при этом говорит М.Саакашвили, что именно З.Адеишвили погубил его правительство, так как ему многое позволялось. М.Саакашвили при этом говорит, что "это была ошибка".
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