Подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами вычислили по отпечатку пальца - глава ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй в пятницу заявил, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств выявлен благодаря отпечатку его пальца на одной из посылок.
"Отпечаток пальца подозреваемого (на одной из посылок - ИФ) указал на его причастность к посылкам со взрывными устройствами", - сказал К.Рэй, выступая на брифинге.
Кроме того, по его словам, были проведены ДНК-тесты.
К.Рэй отметил, что посылки со взрывными устройствами поступили по 13 адресам. При этом он не исключил поступления других подозрительных посылок.
Глава ФБР добавил, что о мотивах действий подозреваемого пока ничего неизвестно.
"Несмотря на то, что лабораторная экспертиза все еще продолжается, мы точно знаем, что взрывные устройства не были муляжами", - подчеркнул глава ФБР.
Ранее в пятницу полиция задержала 56-летнего Сесара Сайока во Флориде. Его подозревают в причастности к массовой рассылке посылок со взрывоопасным веществом ряду политических деятелей США.
Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.
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