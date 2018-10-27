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Дальнее зарубежье 27.10.2018 10:01

Подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами вычислили по отпечатку пальца - глава ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй в пятницу заявил, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств выявлен благодаря отпечатку его пальца на одной из посылок.

"Отпечаток пальца подозреваемого (на одной из посылок - ИФ) указал на его причастность к посылкам со взрывными устройствами", - сказал К.Рэй, выступая на брифинге.

Кроме того, по его словам, были проведены ДНК-тесты.

К.Рэй отметил, что посылки со взрывными устройствами поступили по 13 адресам. При этом он не исключил поступления других подозрительных посылок.

Глава ФБР добавил, что о мотивах действий подозреваемого пока ничего неизвестно.

"Несмотря на то, что лабораторная экспертиза все еще продолжается, мы точно знаем, что взрывные устройства не были муляжами", - подчеркнул глава ФБР.

Ранее в пятницу полиция задержала 56-летнего Сесара Сайока во Флориде. Его подозревают в причастности к массовой рассылке посылок со взрывоопасным веществом ряду политических деятелей США.

Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

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Тэги: США, ПОСЫЛКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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