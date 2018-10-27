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Дальнее зарубежье 27.10.2018 10:58

Задержанному по обвинению в рассылке посылок со взрывными устройствами в США грозит до 58 лет тюрьмы - генпрокурор

Задержанному во Флориде подозреваемому в деле о рассылке посылок со взрывоопасным веществом в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, ему грозит до 58 лет тюрьмы, сообщил в пятницу генпрокурор США Джефф Сешнс.

"Сегодня ему (задержанному - ИФ) были предъявлены федеральные обвинения по пяти статьям... По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет тюремного заключения", - заявил генпрокурор на пресс-конференции.

Эти обвинения включают "перевозку взрывоопасных веществ, незаконную отправку взрывоопасных веществ по почте, угрозу в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих", уточнил генпрокурор.

"Я хочу всем напомнить, что подозреваемый по этому делу как и в любом другом деле остается невиновным, пока его вина не будет доказана", - подчеркнул Дж.Сешнс.

Ранее в пятницу полиция задержала 56-летнего Сесара Сайока во Флориде. Его подозревают в причастности к массовой рассылке посылок со взрывоопасным веществом ряду политических деятелей США.

Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

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Тэги: США, ПОСЫЛКИ, ЗАДЕРЖАННЫЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]