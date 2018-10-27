Задержанному по обвинению в рассылке посылок со взрывными устройствами в США грозит до 58 лет тюрьмы - генпрокурор

Задержанному во Флориде подозреваемому в деле о рассылке посылок со взрывоопасным веществом в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, ему грозит до 58 лет тюрьмы, сообщил в пятницу генпрокурор США Джефф Сешнс.
"Сегодня ему (задержанному - ИФ) были предъявлены федеральные обвинения по пяти статьям... По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет тюремного заключения", - заявил генпрокурор на пресс-конференции.
Эти обвинения включают "перевозку взрывоопасных веществ, незаконную отправку взрывоопасных веществ по почте, угрозу в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих", уточнил генпрокурор.
"Я хочу всем напомнить, что подозреваемый по этому делу как и в любом другом деле остается невиновным, пока его вина не будет доказана", - подчеркнул Дж.Сешнс.
Ранее в пятницу полиция задержала 56-летнего Сесара Сайока во Флориде. Его подозревают в причастности к массовой рассылке посылок со взрывоопасным веществом ряду политических деятелей США.
Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер и другие. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»