Россия даст Кубе госкредит на $50 млн на покупку вооружения - газета

Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере более $50 млн на приобретение российского вооружения, сообщила в пятницу газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Эта сумма пойдет исключительно на ВТС. Помимо этого соглашения подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства",- сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с ходом переговоров.

Обширный пакет соглашений, касающихся военно-технического сотрудничества и экономических вопросов, должен подписать 29-30 октября в Гаване вице-премьер Юрий Борисов, сообщило издание.

В Гаване состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Планируется "утвердить уже согласованный список из 60 инвестпроектов", сказали "Коммерсанту" в аппарате Ю.Борисова. Распорядительные документы по пакету соглашений в сфере ВТС уже подписаны, ссылается издание на источники в отрасли.

По данным "Коммерсанта", речь пойдет о закупках Кубой бронетанковой техники и, возможно, авиации, предположительно вертолетов, из наличия Минобороны РФ.

"Кроме этого они будут брать запасные части, инструменты и принадлежности, а также имущество для ранее поставленной техники, и обслуживать, например, Т-62 или БТР-60", - сказал собеседник издания.

Куба также планирует закупить промышленное оборудование по отдельным контрактам на коммерческой основе. Одной из составляющих сотрудничества может стать проект по стрелковому оружию, сообщил "Коммерсант".

В декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу" о переговорах с Кубой на поставку нового вооружения.

"Касаясь новых поставок, Российская Федерация готова удовлетворить в полной мере все потребности Республики Кубы. Диалог в этом направлении продолжается. На сегодняшний день диалог из плоскости заявлений перешел в практическую область", - сказал тогда А.Пунчук.

В 2016 году была подписана программа технологического сотрудничества между Россией и Кубой на период до 2020 года. По словам А.Пунчука, "с кубинскими коллегами сформирован первоочередной список потребностей".

Он заявил, что Куба давно эксплуатирует советскую и российскую технику, которая себя отлично зарекомендовала себя в сложных климатических условиях.

"Кубинские военные хорошо с ней знакомы, обладают необходимой компетенцией для ее качественного обслуживания. Вместе с тем жизнь не стоит на месте. Технику нужно модернизировать. Готовы предложить нашим кубинским друзьям такие услуги. Мы уже приступили к реализации отдельных направлений вышеуказанной программы. "Данный процесс носит долговременный характер, основан на стратегическом характере российско-кубинского сотрудничества. Надеемся, что этот процесс будет взаимовыгодным и полезным", - сказал А.Пунчук.

В мае 2017 года А.Пунчук заявил "Интерфаксу", что Россия готова помочь Кубе в укреплении флота.