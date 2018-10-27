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Дальнее зарубежье 27.10.2018 11:26

Экс-глава МИД ФРГ считает возможной новую "холодную войну" в связи с планами США выйти из ДРСМД

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в пятницу заявил, что опасается новой гонки вооружений и начала "холодной войны" в связи с намерением президента США Дональда Трампа вывести Вашингтон из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Есть угроза того, что Европа станет площадкой для новой гонки вооружений после того, как Д.Трамп объявил о возможности отказа от ДРСМД, который был заключен с Россией. Возможна новая "холодная война", - написал З.Габриэль в своем Twitter.

При этом экс-глава МИД ФРГ прикрепил к своему сообщению ссылку на подписание петиции против гонки вооружений и в пользу заключения нового договора о контроле над ядерными вооружениями.

Под петицией приводится список из имен и фамилий тех, кто уже подписал документ. В настоящий момент под ним поставили подписи сотни человек.

"Германия не может позволить (допустить новую гонку вооружений - ИФ), нам нужны ваши голоса", - отметил З.Габриэль.

Ранее Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, ДРСМД, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]