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Дальнее зарубежье 27.10.2018 13:34

Городской совет Барселоны принял резолюцию с призывом упразднить монархию в Испании

На заседании городского совета Барселоны в пятницу принята резолюция, в которой содержится призыв к упразднению монархии в Испании и критикуется позиция испанского короля Фелипе VI по каталонской проблеме, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Резолюцию поддержали 29 представителей совета из 41. В голосовании не приняли участие представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Они покинули зал заседаний в момент голосования.

В резолюции в частности содержится осуждение вмешательства короля в каталонский кризис и оправдание им насилия, примененного сотрудниками органов правопорядка 1 октября прошлого года при попытке проведения в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.

В документе также отмечается приверженность республиканским ценностям и содержится призыв к упразднению монархии - устаревшего и антидемократического института, цитирует текст резолюции РТВЕ.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, МОНАРХИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]