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СНГ 27.10.2018 13:19

В Москве заочно арестован сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай" Глазастиков

Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.

"Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

А.Глазастикову предъявлено обвинение по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось, что А.Глазастиков находится в Эстонии.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова.

Последних Мосгорсуд 6 сентября 2017 года признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им наказание по три года колонии общего режима каждому.

Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, В.Аникеев 6 июля прошлого года был осуждён Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала приговор законным.

6 августа этого года стало известно, что В.Аникеев вышел на свободу.

Потерпевшими по делу В.Аникеева были признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще несколько хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.

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Тэги: РОССИЯ, ХАКЕРЫ, СУД, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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