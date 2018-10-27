Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.
"Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
А.Глазастикову предъявлено обвинение по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Ранее сообщалось, что А.Глазастиков находится в Эстонии.
Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.
Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова.
Последних Мосгорсуд 6 сентября 2017 года признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им наказание по три года колонии общего режима каждому.
Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, В.Аникеев 6 июля прошлого года был осуждён Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала приговор законным.
6 августа этого года стало известно, что В.Аникеев вышел на свободу.
Потерпевшими по делу В.Аникеева были признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".
Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.
По данным источника "Интерфакса", еще несколько хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.
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