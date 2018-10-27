Женщина и ребенок погибли при обрушении автомобильного моста в России

До двух увеличилось количество погибших при обрушении моста в Приморье, сообщает в субботу пресс-служба краевого управления МВД.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Ночью спасатели извлекли легковой автомобиль, который при обрушении моста зажал грузовик. В салоне "Мазда Демио " находились два человека: 25-летняя жительница Арсеньева, а также 3-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Женщина и ребенок погибли.
В отношении водителя большегруза "Вольво", стаж вождения которого - 23 года, составлены административные протоколы за повреждение дороги, нарушение требований, предписанных дорожными знаками.
У обрушившегося моста дежурят наряды дорожно-патрульной службы, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение к месту происшествия, а также информирующие о введении временных ограничений, производстве дорожных работ и возможном объезде.
Мост был построен в 1965 году, состоял из шести пролетов, 40 однорядных опор и имел ограничение по общей массе 20 тонн, соответствующие дорожные знаки установлены в обоих направлениях. В результате происшествия разрушены 10 двойных опор моста, балка моста, а также 4 плиты проезжей части.
Как сообщалось, в пятницу на 5-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань во время проезда груженой фуры обрушился мост, при обрушении грузовик зажал легковой автомобиль. Врио главы Приморья Олег Кожемяко сообщил, что, по предварительным данным, к обрушению моста в Приморском крае могло привести превышение нагрузки большегрузным автомобилем.
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