Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со спецпредставителем по Южному Кавказу действующего председателя ОБСЕ Рудольфом Михалка, сообщает пресс-служба МИД.
«На встрече состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и текущему состоянию отношений между Азербайджаном и ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что основным препятствием урегулированию армяно-азербайджанского конфликта является незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана.
Глава МИД Азербайджана также осудил действия Армении по проведению целенаправленной политики искусственного заселения на оккупированных территориях с целью изменения демографического состава региона.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»