Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 24° Завтра 13° 18° 29 Окт 12° 19° 30 Окт 11° 19°

Дальнее зарубежье 27.10.2018 12:28

Пять человек погибли, двенадцать ранены в результате теракта в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли, еще двенадцать ранены в субботу утром в Афганистане, когда террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак), сообщил телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря провинциальной полиции Хекматулла Камрани.

Отмечается, что жертвами нападения стали как гражданские, так и служащие.

Агентство Pajhwok, со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападение произошло примерно в 8:00 утра в районе Майдан-и-Котал. Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что разбиты оконные стекла всех соседних зданий. Взрыв привел к закрытию дороги Кабул-Кандагар.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число жертв теракта в Афганистане, осуществленного во вторник, приближается к 70 - власти Число жертв теракта в Кабуле достигло семи человек - СМИ Минздрав Афганистана сообщил о 26 погибших в теракте на западе Кабула США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана Минздрав Афганистана сообщает о 25 убитых, 35 раненых в теракте в Кабуле 10 человек погибли, более 20 ранены в теракте в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]