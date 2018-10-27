Трамп назвал свою победу на выборах президента США худшим вариантом для России

Президент США Дональд Трамп считает, что России было невыгодно, чтобы он возглавил Соединенные Штаты.
"Вот, что я вам скажу. Моя победа на выборах - это худшее, что случилось с Россией. Худшее", - сказал он, выступая в Северной Каролине, его слова приводят американские СМИ.
В то же время он добавил, что сотрудничать с Россией - не плохо.
"Но в то же время, сотрудничество с Россией, Китаем и, честно сказать, с Северной Кореей, с Южной Кореей, с Японией, вообще-то это хорошо, а не плохо", - отметил Д.Трамп.
В настоящее время сотрудники ФБР США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера занимаются расследованием, целью которого является выяснить, имел ли место сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и представителями России.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»