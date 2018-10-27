В Азербайджане задержан журналист по обвинению в рэкете - СГБ

В Азербайджане по обвинению в вымогательстве с использованием угроз задержан учредитель интернет ресурсов Realliq.info и других информационных сайтов Икрам Рагимов, сообщает Служба Государственной безопасности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.2 (Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору) УК АР.
«Гражданин Азербайджана Икрам Рагимов и находящиеся у него в подчинении лица создали Realliq.info и другие «рэкетирские» информационные сайты и, представляясь сотрудниками указанных интернет газет, занимались вымогательством денег у представителей различных управлений и организаций, угрожая в противном случае публикацией в СМИ материалов, порочащих честь и достоинство граждан», - говорится в сообщении СГБ.
Следствие по делу продолжается.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»