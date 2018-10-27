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Происшествия 27.10.2018 12:06

В Азербайджане задержан журналист по обвинению в рэкете - СГБ

В Азербайджане по обвинению в вымогательстве с использованием угроз задержан учредитель интернет ресурсов Realliq.info и других информационных сайтов Икрам Рагимов, сообщает Служба Государственной безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.2 (Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

«Гражданин Азербайджана Икрам Рагимов и находящиеся у него в подчинении лица создали Realliq.info и другие «рэкетирские» информационные сайты и, представляясь сотрудниками указанных интернет газет, занимались вымогательством денег у представителей различных управлений и организаций, угрожая в противном случае публикацией в СМИ материалов, порочащих честь и достоинство граждан», - говорится в сообщении СГБ.

Следствие по делу продолжается.

Р.Бабаев

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Тэги: СМИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]