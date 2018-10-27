ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация возобновила удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел по территории Израиля, сообщила в субботу Армия обороны.
"Наши истребители наносят удары по террористическим целям в секторе Газа после десятков ракет, запущенных по Израилю за последние 12 часов", - говорится в армейском сообщении в Twitter.
Согласно заявлению израильских военных, ракетный обстрел был совершен исламистами, за которыми стоят Иран и Сирия.
"Режим Асада и иранский "Аль-Кудс" стоят за ракетным обстрелом "Исламского джихада" по Израилю. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа, что вытекает из этого, и понесет ответственность за последствия террора, который пытается совершить над израильскими гражданами", - говорится в сообщении.
По данным израильских военных, в ночь на субботу в сторону Израиля было запущено более 30 ракет из сектора Газа. Минимум 10 из них были перехвачены ПРО "Железный купол". В ответ израильские военные атаковали 80 целей в секторе Газа, среди них два цеха по производству оружия, тоннель, наблюдательный пункт, тренировочный военный лагерь и другие объекты.
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