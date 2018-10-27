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Дальнее зарубежье 27.10.2018 14:25

ВВС Израиля нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация возобновила удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел по территории Израиля, сообщила в субботу Армия обороны.

"Наши истребители наносят удары по террористическим целям в секторе Газа после десятков ракет, запущенных по Израилю за последние 12 часов", - говорится в армейском сообщении в Twitter.

Согласно заявлению израильских военных, ракетный обстрел был совершен исламистами, за которыми стоят Иран и Сирия.

"Режим Асада и иранский "Аль-Кудс" стоят за ракетным обстрелом "Исламского джихада" по Израилю. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа, что вытекает из этого, и понесет ответственность за последствия террора, который пытается совершить над израильскими гражданами", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, в ночь на субботу в сторону Израиля было запущено более 30 ракет из сектора Газа. Минимум 10 из них были перехвачены ПРО "Железный купол". В ответ израильские военные атаковали 80 целей в секторе Газа, среди них два цеха по производству оружия, тоннель, наблюдательный пункт, тренировочный военный лагерь и другие объекты.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]